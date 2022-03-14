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謝安琪被老公喚醒操肌欲望

2022-03-14 列印
■Kay收生日禮物兼同老公放閃。
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昨日是謝安琪（Kay）45歲生日，由於疫情影響，不能外出吃飯慶祝，但她在社交網開心透露，老公張繼聰送了一套健身器械作生日禮物，Kay留言：「我今年收到一份好重分量嘅生日禮物，再次令我思考人生，同埋喚醒我蠢蠢欲動嘅肌肉，好多謝呢個人，除咗成為我人生教練，仲客串做埋我健身教練，跑步嘅時候仲以迷戀嘅視覺，幫我影相拍片，每日剪埋好多搞笑片o氹我開心，令到本來鬱悶嘅日子，增添好多好多意思......」Kay這番話擺明要公開放閃。

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