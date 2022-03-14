經歷慘痛教訓學識做人 冼靖峰最愛沖涼搞創作

■Archie除了「沖涼作」，臨瞓時也特別多靈感，試過因而搞到失眠。

■新歌MV中，Archie演繹為體驗生活到貨倉做搬運的大學生。

■Archie「沖涼作」的製成品之一，就是劇集《青春本我》中的《兄弟幫》部份旋律。

■多才多藝的Archie，識彈琴唱歌，也愛創作。

■Archie早前在直播上一度失言，備受外界批評。

■Archie為失言事件，發聲明公開道歉。

■Archie為宣傳新歌，接受Do姐電台節目訪問。

■新歌《一個人的幸運》推出一個月，已獲得過100萬點擊。

■小時候肥嘟嘟，已經算是Archie的黑歷史。

■港大畢業的Archie，父親是一間中學校長。

「聲夢」冼靖峰（Archie）早前推出首支個人單曲《一個人的幸福》，推出一個月已過100萬點擊，成績理想，不過原來由錄音開始，他已遇到不少困難。一向有創作習慣的他，也有想過新歌用自己作品，但最後都是沒有自信。他自爆最愛在沖涼時搞創作，但卻慘被家人投訴。他又承認早前失言風波是個慘痛教訓，但令他學識警惕言行做人。採訪：杜淑霞 攝影：葉君海髮型：Hugo Poon@iiAlchemy最初收到《一個人的幸福》Demo時，Archie本來好開心，因為班底好犀利，但看到歌詞時就有點擔心，「唔係好理解，後來打電話問作詞人游思行，原來佢係寫我嘅成長經歷。」但到錄歌時，他又再遇到難題，「以前多數比賽係唱Live，唱人哋嘅歌，真係未試過喺錄音室，錄一首完整自己嘅歌，係好機會學習由Live轉去錄音室嘅唱法，真係好唔同，但好開心伍卓賢（作曲兼監製）大師一路睇住我，譬如有啲唱法Live OK，但錄音咁唱可能會膩，佢糾正咗我一路以嚟對唱法上誤解，學到嘅嘢可以帶返去唱現場，令我唱現場更穩陣。」他更將經驗放落之後錄《青春本我》等歌曲上。人生非順風順水出道以來都是跟「聲夢」學員一齊工作，今次要單獨面對，Archie最初覺得很不慣，「由錄音開始都係自己一個，突然間成個世界冇咗好多學員支持自己，但係終有一日要長大，要學識點樣自己去面對困難，係個過程嚟。」而他覺得最困難是宣傳方面，「講關於首歌嘅嘢，同一番說話講好多次，但係可能好多觀眾或者Fans聽過晒，點樣令到佢哋覺得唔悶，或者用唔同切入點去講同一個概念，呢個係比較難，係一門學問，唔想好似背稿咁。」新歌講成長經歷，Archie在別人眼中是幸運兒，家庭背景不俗，學業成績亦優異，現在更夢想成真當上歌手，絕對是人生勝利組，他承認生命中好彩遇到不少貴人，「我接觸到嘅人或者事，都對我好好，我有好多貴人幫助，無論唱歌定係工作、讀書，真係有好多人願意幫我，雖然未必好容易達到目標，但起碼知條路點樣行先達到，佢哋會話畀我聽會遇到啲咩困難，叫我唔好去踩嗰啲陷阱。」但他坦承表面看似順風順水，不過亦有迷失時，就算明知自己熱愛唱歌，也會質疑自己選擇，「我好鍾意唱歌，好鍾意喺呢個行業發展，一路以嚟嘅嘗試同挑戰都好開心，但乜嘢為之真正鍾意，我會問返自己，係唔係唱緊歌時好開心就係鍾意，點解唱歌會開心？會問自己好多問題，呢啲嘢外人未必會明白，唔會知我內在有咁多疑問。」浴室變音樂工作室不過講到人生最大挫折之一，肯定是早前在直播時失言，一句「沙士死剩種」，令他後悔莫及，成為人生一次慘痛教訓，「當時真係唔夠成熟，講咗一啲唔好嘅說話，將唔好嘅說話去開玩笑，係個好大挫折，亦係個好大教訓，經一事長一智，除咗向前看外，呢個大教訓畀自己好大警惕，要小心說話、小心做事、小心做人。我哋係公眾人物，一言一行一定會被放到好大，自己真係要好好攞呢個教訓，警惕住自己以後嘅路。」他坦言情緒有受事件影響，但認為對自己是好事，「真係有好多負面情緒，一下子真係會負荷唔嚟，但係事後會睇返其實呢種負面情緒係好，畀自己一個教訓，冇呢種咁大教訓，自己唔會真係成長，唔會真係警惕，係以後行為一個借鏡，留意返自己言行，對自己言行負責任，呢個教訓係值得。」Archie參加《聲夢傳奇》便入行，一直沒想過要成為怎樣的歌手，直至推出新歌正式出道，才認真思考這個問題，「自己想做一個唱得到唔同曲風嘅歌手，或者諗起我就會諗起某種曲風，我就會好開心。」首支派台單曲Archie雖然沒自信用自己作品，但仍會堅持不斷創作，希望有朝一日能推出自家歌曲。愛在平日生活中搵靈感創作的他，更自爆沖涼及臨瞓前思潮最澎湃，「沖涼時可能有啲水沖住，水聲又阻隔咗其他聲，感覺好似進入咗另一個空間咁。」為了錄低創作旋律，Archie專登攞埋電話入浴室，但浴室變音樂工作室的代價，就是被家人狂投訴，「通常我會搞一段時間，但會發覺嘥水就關水喉企喺度，有時真係會沖好耐，屋企人都會投訴我，佢哋唔知我喺裏面搞緊乜，又唔係開住水沖緊涼喎！」而「沖涼作」已有製成品，就是劇集《青春本我》中的歌曲《兄弟幫》部份旋律。