胡定欣出關跑步晒結實腹肌

胡定欣上月28日爆出確診，主演的劇集《破毒強人》亦宣佈停工；其後胡定欣在社交網報平安，透露休息了幾日已漸漸康復。相隔半個月，胡定欣昨日於社交網更新近況，她分享了出關跑步的照片，並沿路拍下風景，相中見她上身穿上Sports Bra，大騷結實腹肌，身材fit爆，看來在家隔離期間亦未有偷懶，keep住操肌，她為自己打氣寫道：「天氣非常好，曬吓太陽，邊跑邊欣賞植物，花花草草，希望可以令自己開心一點！」