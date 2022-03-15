  • 2022年3月15日 星期二
  • 21º
  • 92%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 暑假酒店疫苗俄烏局勢居家隔離

日報新聞 > 娛樂

胡定欣出關跑步晒結實腹肌

2022-03-15 列印
■胡定欣確診後休息半個月，康復出關跑步。
Previous Next

胡定欣上月28日爆出確診，主演的劇集《破毒強人》亦宣佈停工；其後胡定欣在社交網報平安，透露休息了幾日已漸漸康復。相隔半個月，胡定欣昨日於社交網更新近況，她分享了出關跑步的照片，並沿路拍下風景，相中見她上身穿上Sports Bra，大騷結實腹肌，身材fit爆，看來在家隔離期間亦未有偷懶，keep住操肌，她為自己打氣寫道：「天氣非常好，曬吓太陽，邊跑邊欣賞植物，花花草草，希望可以令自己開心一點！」


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd