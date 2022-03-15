炎明熹怪力少女上身強拆CD

炎明熹（Gigi）為昨日面世的《青春本我》CD第二版拍開箱片，片長六分鐘，但她有三分鐘是用來拆開保護CD的透明膠膜，Gigi最初想用手捽開膠膜，卻因手汗太多而失敗，其間她又發揮急才，不停與粉絲互動，又拒絕在鏡頭外的姑丈提議用鉸剪，她笑言：「我要做怪力少女……最衰剪了手指甲，否則可以一嘢K.O.！」最後她利用了僅有的手指甲成功開封；她笑言這片膠膜的好處就是防止像她這類手汗多的人弄濕CD封套。