《神探大戰》《刺蝟》影視展吸睛

■劉青雲主演的《神探》可說是萬眾期待。

■《刺蝟》由葛優主演。

今年的香港國際影視展線上版昨日開鑼，多家電影公司踴躍參展，其中英皇電影推介多部影迷期待焦點作品，包括：劉青雲、蔡卓妍和林峯主演的《神探大戰》、葛優及王俊凱主演的《刺蝟》、梁朝偉、劉德華及蔡卓妍擔演的《金手指》、《阿媽有咗第二個》、《電子靈》、《速戰》及《紮職2》等作品。而寰亞電影推介作品就有陳果和李志毅的恐怖懸疑題材《失衡空間》系列，以及首度推出電影海報的《九龍城寨．圍城》。