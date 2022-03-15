韋哥發威　 同日英美頒獎禮封影帝

■《犬山記》在影評人之選贏四獎，導演珍甘比恩現身領獎。路透社

有「英國奧斯卡」之稱的《英國電影及電視學院獎》（BAFTA）及《第27屆影評人之選》頒獎禮同日在英、美兩地舉行。《犬山記》在兩個頒獎禮都贏得最佳電影和導演，韋史密夫亦憑《王者世家》成雙料影帝，英國女星Joanna Scanlan憑獨立片《After Love》在BAFTA封后;《心之旋律》聽障男星Troy Kotsur及《西城故事》Ariana DeBose分別摘下最佳男女配角。另外，在香港時間今日凌晨舉行的影評人之選頒獎禮，分別在洛杉磯及倫敦設立頒獎台，好讓身在英國出席BAFTA的影星參加。《犬山記》掃四獎成大贏家，韋史密夫封影帝，他在領獎時向台下的威廉絲姊妹表示謝意，影后就由謝茜嘉卓婷憑《神聖電視台》奪得；最佳男女配角，就複製BAFTA，Troy和Ariana再下一城。劇集方面，李政宰再憑《魷魚遊戲》贏得視帝。