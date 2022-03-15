Sammi被地震嚇醒 軒仔唱《餘震》應景

同樣感受到地震的張敬軒連環出Post，又唱了幾句《餘震》應景，還留言：「半夜地震震到呆一呆揮手區！」引來不少藝人和應，張繼聰附和：「成張床都郁咗一嘢，大佬！」朱薰笑指，軒仔可以轉做地震KOL、連配套嘅歌都有埋。
C AllStar成員On仔（陳健安）上載了一臉疑惑的相片，並留言：「我feel到，你feel到？以為係新確診後遺症，大腦搖晃。」
深圳爆發Omicron疫情，全市集體運輸工具停駛，小區實施封閉管理，全民由今天起須接受三輪強檢，以篩查染疫者，務求控疫於萌芽階段。有在深圳工作的港人指自己隔幾天要接受一次檢測。至於行動不便的長者，當局...
2022-03-15
內地重拳監管，繼續重點關注未成年人網絡保護工作，國家互聯網信息辦公室，就《未成年人網絡保護條例》再次徵求意見，要求網絡產品和服務提供者應設制度防未成年人沉迷。國 家互聯網信息辦公室建議網絡產品和服務提...
2022-03-15
俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩周，俄軍繼續轟炸烏克蘭多個城市，戰火甚至蔓延至近波蘭邊境，西部城市利沃夫一個軍事訓練基地受襲，至少九死五十七傷。此外，內地傳媒引述烏方指，烏俄有望就停火等簽署全面協議。俄軍繼續...
2022-03-14
西半山為老牌豪宅區，社區寧靜具私隱度，部分住宅位置更鄰近半山電梯，生活圈配套完善，旺中帶靜。今次帶大家走訪芝古臺有2房單位放售，實用面積552方呎，已備有簡約簇新裝潢，開放式廚房設計，相信可迎合不少年...
2022-03-15
俄羅斯烏克蘭舉行談判，外圍氣氛好轉，美股三大指數上升，但中概股繼續下跌。杜指早段升283點，至33227點，升幅為0.9%。標普指數升0.6%，納斯達克指數升0.3%。戰事稍為緩和，油價下滑，紐約原油...
2022-03-15
葡萄牙隊長C朗拿度和超新星祖奧菲歷斯，最近都不約而同都走出谷底，前者回勇重新成為曼聯尖刀，菲歷斯則踢出加盟馬德里體育會以來最好走勢。兩代金童今晚歐聯十六強次回合在紅魔奧脫福球場交手，C朗勝在本季歐聯表...
2022-03-15
香港第5波疫情持續嚴峻，對基層巿民更加百上加斤，一班藝人除了捐出物資外，更身體力行出心出力幫忙，好似敖嘉年、黎諾懿、李璧琦和何沛珈等，除籌集物資，更親自送到有需要人士及機構。上周六（12日）嘉年就親到...
2022-03-15
新冠Omicron病毒肆虐，每日確診維持在逾三萬宗的高水平，即使大部份症狀輕微，過幾天會痊瘉，但每天仍有上百人甚至逾二百人死亡，他們大多數是未完成兩劑疫苗接種的高齡長者，或本身有長期病患，令人痛心，反...
2022-03-15
昨日舉行周六賽事，田泰安勝出偉廄「添有運」、姚廄「魅影揚飛」、蔡廄「好眼光」和東廄「連連有盈」，另加兩亞一季，於第九場賽後已成為騎師王。至於潘頓憑蔡廄「勝得精彩」、呂廄「包裝必勝」和東廄「合夥雄心」三...
2022-03-13