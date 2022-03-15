Sammi被地震嚇醒 軒仔唱《餘震》應景

■軒仔連環出Post，引來不少藝人回應。

昨日凌晨2時28分惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，香港很多地區都感到震動，不少藝人立即在社交網貼文，鄭秀文（Sammi）在睡夢中被震醒，即時貼出一張戴上眼鏡在牀上睜大眼驚訝照片，還問大家：「Feel到地震，差不多响凌晨2:30，有郁動兩三吓，你哋有冇feel到？」彭秀慧力證不是幻覺，葉佩雯就話個心離一離。同樣感受到地震的張敬軒連環出Post，又唱了幾句《餘震》應景，還留言：「半夜地震震到呆一呆揮手區！」引來不少藝人和應，張繼聰附和：「成張床都郁咗一嘢，大佬！」朱薰笑指，軒仔可以轉做地震KOL、連配套嘅歌都有埋。C AllStar成員On仔（陳健安）上載了一臉疑惑的相片，並留言：「我feel到，你feel到？以為係新確診後遺症，大腦搖晃。」