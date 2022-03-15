李亞鵬宣佈再婚兼再做老竇

■王菲的男友人樣貌被「打格」。

■海哈金喜行善Look吸引李亞鵬目光。

■李亞鵬分享一家三口拖着照。

王菲前夫李亞鵬早前被發現陪腹大便便的海哈金喜做產檢。李亞鵬昨日終在社交網分享短片報喜可見與海哈金喜的婚照及BB拖着兩人手指的相片，但未有透露BB性別。李亞鵬更透露，當年看到海哈金喜參與嫣然天使基金善舉時「我看着站在人群裏的你，你的眼睛滿是關切和憐惜」，被感動到最後發展成夫妻，有網民就笑指他要感謝王菲當年和他一起創立嫣然呢！另外，曾為李亞鵬誕下女兒李嫣的王菲，一幅與男友人在北京聚餐照片在網上瘋傳，但男方的樣貌就被「打格」。