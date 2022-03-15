■小西灣邨的清潔工人，在嘉年手上接過物資。

■嘉年跟其他義工及工作人員一齊合照留念。

■諾懿跟少年食神，聯同菜欄華豐欄負責人一同派物資及蔬菜。

■日前諾懿到了新界北區3個地方派發物資及新鮮蔬菜，為居民送暖。

■Becky跟老公Adrian一齊落區做義工。

■諾懿會帶同大仔一齊落區，太太都好支持。

■Becky跟 Roxanne送抗疫物資到確診家庭門口。

香港第5波疫情持續嚴峻，對基層巿民更加百上加斤，一班藝人除了捐出物資外，更身體力行出心出力幫忙，好似敖嘉年、黎諾懿、李璧琦和何沛珈等，除籌集物資，更親自送到有需要人士及機構。上周六（12日）嘉年就親到小西灣邨派發防疫用品，他感恩每次籌集物資都一呼百應，提起都想喊；而黎諾懿希望起帶頭作用，能鼓勵更多人獻出愛心。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程（敖嘉年）上周六（12日）下午，嘉年親自去到小西灣邨派發物資給現場工作人員，「佢哋每日都要面對清潔各樣嘢，佢哋好需要消毒物資，同埋保護裝備，今日我哋送咗啲口罩、搓手液，仲有快速測試包，呢3樣嘢都係工作人員最需要嘅物資，我都呼籲多啲善長仁翁捐助，等有需要人士可以用。」嘉年感情事睇緣份身為虔誠佛教徒的嘉年，其實多年來都有參與慈善工作，「譬如幫助寺院修葺，去探望一啲獨居長者送啲嘢畀佢哋，或者喺街度派飯盒。」在疫情下他主要做聯絡籌集物資，也會親自派發，「有寺院問我有冇啲咩物資可以畀到老人家用？我即刻去搵，真係一呼百應。」他試過詢問一些公司老闆，反應令他相當感動，「膽粗粗去問，有間學校好急需要幫手，我話如果你哋捐唔到，我就籌啲資金買，但係佢哋好好，我聽完都想喊，啲老闆叫我哋唔好買，都知o依家我哋呢行搵食特別難，佢哋會捐去學校。」嘉年坦言疫情令工作大受影響，登台演出停了多時外，今年本來演出的3個舞台劇計劃亦打亂，如本在2020年演出的《天涯歌女》，「最初話延到4月，但唔使諗，年尾我仲有一個同焦媛一齊做，原本2月嗰個叫《喺好耐好耐之前》，應該要出年先做得，其實排練好晒！」幸好他電視工作仍繼續，除了電視劇還有綜藝，「我啱啱幫有線拍咗個節目講醫學常識，同梁嘉琪一齊做。」早前他跟蔣家旻爆出緋聞，因而公開跟前妻已離婚3年，他坦承現在好享受單身生活，寧願花更多時間心思在慈善工作，感情事就隨緣。諾懿帶大仔同行善黎諾懿創立個人品牌「店小懿」4年，一直有做義賣食物籌款，善款用作幫助有需要單位，如捐給香港盲人輔導會支援製作點字圖書，但看到第5波疫情嚴峻，早前他決定出手，「之前義賣年糕籌咗啲錢，就撥咗少少出嚟，去買血氧計畀獨居老人家，買咗1,000個、仲有口罩同快速檢測，快測其實都貴，對於每日都要用嗰啲職業壓力都大。」他坦言最終目的是起帶頭作用，希望令更多人加入行善，「我哋藝人最好就係做帶頭，講真唔係幫到太多，始終能力有限，希望同各界講聲，你哋可唔可以一齊幫吓手，渡過呢個難關，其實好多行業都係寒冬，希望可以快啲回復返以前嘅香港啦！」去年12月再為人父的諾懿，細仔「小冬牛」只得4個月大，疫情下他仍冒險落區派發物資，他坦言為慈善相信上天會眷顧，更會帶大仔「小春雞」同行，「我覺得如果我哋都唔做，就冇人做！我好小心，阿仔有成日跟埋我車去送貨，佢當然唔會落車啦！」而每次落區後，他都會全身消毒才見家人，「好彩外母住得近，o依家我要做嘢嘅話，佢哋就會去咗嗰邊先，等我返屋企全身消毒晒，先至去接返佢哋。」另外，李璧琦（Becky）及去年落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊），本周日（13日）下午亦有落區教街坊用快速檢測包，以及送抗疫物資到確診家庭門口，而Becky更婦唱夫隨，老公亦有同行做善事。至於近日忙於主持《學是疫學非》的Roxanne，曾是註冊護士的她，在現場亦有向街坊分享醫護知識。