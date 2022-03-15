新冠Omicron病毒肆虐，每日確診維持在逾三萬宗的高水平，即使大部份症狀輕微，過幾天會痊瘉，但每天仍有上百人甚至逾二百人死亡，他們大多數是未完成兩劑疫苗接種的高齡長者，或本身有長期病患，令人痛心，反...

2022-03-15