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善心藝人

2022-03-15 列印
■關寶慧做義務司機，為染疫者運送物資。
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除了敖嘉年和黎諾懿等人，其實娛樂圈仲有好多善心藝人，在疫情下仍冒險親身落區做善事。■方健儀親自包裝加上中文註解的快速檢測包，在旺角派給巿民。
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■七師父聯同郭奕芯及龐景峰，落區派快速檢測包給巿民。
■七師父聯同郭奕芯及龐景峰，落區派快速檢測包給巿民。


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