■Angel出錢出力親自搬貨，帶Kylie C.去茶果嶺做義工。

■Angel和飲食業才俊黃浩誠捐贈快速檢測包。

■Kylie C.幫手分發物資。

■Angel旗下美容院有10間分店，跟韓國人合資品牌亦有3間店舖。

■由疫情爆發初期，Angel親自派口罩給露宿者。

唐安麒（Angel）除了打理旗下10多間美容院外，對慈善工作更加不遺餘力，在疫情下她出錢出力親自籌集物資兼落區派發，早前她就聯同旗下模特兒Kylie C.（鄭杞瑤），到茶果嶺派發快速檢測包，她坦言不忍心香港變成這樣，希望出一分力帶正能量給大家。而面對美容院被迫停業多月，損失過千萬的她更打算收購同業店舖助渡難關。採訪：杜淑霞由疫情爆發初期，Angel已親自將韓國訂購的口罩派給露宿者，到現在第5波疫情，她仍堅持親身去做，「無可否認有好多人唔係好願意出嚟做，呢排日日都幾萬（確診），好多人都驚唔係好想出嚟，但係冇可能驚就唔做囉！唔驚得咁多，呢段時間我好想做多啲嘢幫返香港人，好唔忍心香港變成咁。」望幫到低收入戶日前Angel聯同Kylie C.去茶果嶺做義工，「呢次主要係派快速測試包，幫佢哋全村做測試，等佢哋安全啲。今次帶埋Kylie C.去，佢係啲番書妹嚟，等佢睇吓香港嘅情況，了解吓呢個世界。」這次經歷令Angel，更清楚巿民困苦之處，「呢啲20幾蚊嘅測試包，對於佢哋嚟講係非常重要，尤其是一啲要返工嘅低收入戶，公司就要佢哋測，但係又唔會提供畀佢哋，唔測就唔可以返工，即係玩人咩！佢哋又唔賺得幾多錢，打工之嘛！所以希望可以幫到佢哋，等佢哋可以順利返工。」身為美容集團主席的Angel，也一樣遇到經營困難，第5波疫情已令她損失過千萬，「真係覺得好多嘢好唔公平，政府都唔止一次，而呢次咁多個月喎！起碼有成4個月完全唔畀我哋做，我哋所有嘅租要交，啲伙計被迫要放冇薪假，梗係好辛苦！我做咗呢行30幾年，我經歷過金融風暴、金融海嘯同沙士，絕對知點樣去過渡，我自己有準備，但最近做咗好多嘢幫啲同業，教佢哋點樣去過渡，或者有啲佢哋真係自己搞唔掂，我就會收購佢哋，希望佢哋繼續有生存空間。」