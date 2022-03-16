■吳浩康講「愛的宣言」，郭思琳甚感動。

■讓郭思琳戴上婚戒的吳浩康「從此被困」。

■吳浩康在17年舉行個唱，老闆楊受成伉儷親到後台打氣。

早前宣佈「奉子成婚」的吳浩康（Deep）與郭思琳，昨日舉行小型婚禮註冊完婚。Deep坦言前兩晚都因心情緊張致失眠，昨早綵排時忍不住喊，註冊一刻更和太太哭不停！Deep未有透露太太腹中BB的性別，並坦言「仔定女都會好鍾意」！現年38歲的吳浩康（Deep）透露，用了很多晚準備婚禮上的「愛的宣言」，內容是多謝太太願意下嫁、一起經歷人生、一齊遮風擋雨。35歲的郭思琳則表示：「佢同我結婚已經係一個承諾嚟㗎啦，所以佢唔使講我已經收到晒。」「冇諗過咁緊張」昨日簽紙註冊時，Deep和郭思琳都喊不停，Deep道：「註冊好緊張，冇諗過咁緊張，都好多感動，特別係我見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」郭思琳見Deep喊到「決堤」亦忍不住：「我冇諗過會喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」Deep大讚老婆性格率直有孝心︰「太太一定係超過滿分」，婚後他要重新調整心態；郭思琳就笑言要「見識」婚姻的「恐怖」之處，會不斷學習。受疫情影響，Deep的婚禮未能邀太多親友出席，故定會補辦婚宴，昨日更要執樹枝佈置場地，他說：「速遞、運輸都受影響，我哋訂咗好多裝飾都冇嚟，最後我哋係喺山邊執樹枝完成裝飾。」但對他來說已是最難忘的完美婚禮。Deep未有透露太太腹中BB性別，直言「仔定女都會好鍾意」！他亦感激老闆、英皇集團主席楊受成博士道：「老闆楊生話會封大利是俾我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心啦，因為老闆真係睇住我成長，照顧咗我二十年，都係我半個爸爸，所以有自己咁尊敬嘅人嘅祝福，其實已經係好大嘅禮物。」