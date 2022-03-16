  • 2022年3月16日 星期三
  • 24º
  • 70%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 檢測送貨員居家抗疫休班警陳國峰

日報新聞 > 娛樂

劉沛蘅認與洪卓立「了解中」

2022-03-16 列印
■劉沛蘅在MV中與洪卓立有親密鏡頭。
Previous Next

曾擔任洪卓立的MV女主角的30歲索模劉沛蘅（Hillary），在熱播劇《家族榮耀》飾演年齡相差11歲、同門師姐熊黛林的女兒，談到在劇中稱呼對方媽咪會否尷尬？Hillary笑道：「開頭尷尬的，因為師姐變了媽咪，完劇後我也叫她媽咪，事實上她十分玩得。」Hillary最難忘是劇中被熊黛林掌摑，又笑言被同劇的張智霖（Chilam）、羅仲謙「深深吸引」呢！

Hillary早前與洪卓立傳緋聞，問是否向他請教唱歌技巧？她卻稱獲好友馮允謙讚聲線好聽。問現時有否拍拖？Hillary就甜笑稱是「了解中」，「開心的，了解下先，日日都咁開心。」至於留家抗疫會否阻礙和洪卓立了解？她又拉開話題道：「阻礙緊我的工作，好多工作都延後，但下星期都開始復工拍攝了。」■劉沛蘅感謝師姐熊黛林提點，拍劇時要注意鏡頭和走位。
■劉沛蘅感謝師姐熊黛林提點，拍劇時要注意鏡頭和走位。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd