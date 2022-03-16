劉沛蘅認與洪卓立「了解中」

■劉沛蘅感謝師姐熊黛林提點，拍劇時要注意鏡頭和走位。

曾擔任洪卓立的MV女主角的30歲索模劉沛蘅（Hillary），在熱播劇《家族榮耀》飾演年齡相差11歲、同門師姐熊黛林的女兒，談到在劇中稱呼對方媽咪會否尷尬？Hillary笑道：「開頭尷尬的，因為師姐變了媽咪，完劇後我也叫她媽咪，事實上她十分玩得。」Hillary最難忘是劇中被熊黛林掌摑，又笑言被同劇的張智霖（Chilam）、羅仲謙「深深吸引」呢！Hillary早前與洪卓立傳緋聞，問是否向他請教唱歌技巧？她卻稱獲好友馮允謙讚聲線好聽。問現時有否拍拖？Hillary就甜笑稱是「了解中」，「開心的，了解下先，日日都咁開心。」至於留家抗疫會否阻礙和洪卓立了解？她又拉開話題道：「阻礙緊我的工作，好多工作都延後，但下星期都開始復工拍攝了。」