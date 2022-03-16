■劇中的蔡思貝感謝吳卓羲對她不離不棄。

■黃宗澤和陳瀅被讚合襯。

《飛虎3壯志英雄》前晚播出的一集內，蔡思貝演的「小魚」余曉欣接受腦部手術6個月後醒來回復記憶，吳卓羲演的高子樂趕到探望，獲她感激不離不棄，又透露因父母離異而對愛情欠缺信心，但因他的誠意而改觀。子樂聞言真情告白道：「我高子樂可以發誓，我會一生一世去照顧你，呢個係我對你嘅承諾，講到做到。」兩人更一吻定情，有網民就感動留言：「小魚終於接受咗子樂，好感人呀！」、「呢一吻來得太遲」！可惜小魚在昨晚播出的一集因腦出血接受緊急手術搶救，可惜最終不治，子樂未及見最後一面，只能抱伊人遺體痛哭！有網友指吳卓羲的多場爆喊戲演繹得非常虐心！另外，黃宗澤和陳瀅在劇中則感情大躍進，其中有黃宗澤背着眼傷的陳瀅通街走，有網民就大讚他們很合襯。