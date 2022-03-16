MC張天賦和KAHO洪嘉豪獲網民打造成「賦豪CP」，昨日再度孖咇出動，應邀到珠寶概念店以閉門形式參觀，並互相為對方挑選配襯飾物。由於疫情二人許多工作都取消，直言最近經常宅在家很頹廢，唯一的消遣是打機。談到鑽飾，MC透露曾在某一年送過戒指給媽咪做母親節禮物，還很生氣媽咪從來沒戴過，後來才明白媽咪的難處，因當時自己是小學生，不知道戒指有分真假，用了不足50元購買「朱義盛」。現在媽咪已過了喜歡鑽飾的階段，會更喜歡兒子陪她。KAHO笑謂：「我覺得我媽咪唔多需要我陪，佢想要物質多啲，經常說口罩、蔬菜乜都貴，我當然收到，家用自動加碼。」