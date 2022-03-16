水原希子認戀設計師新歡

■水原與GD曾拍拖四年。

31歲混血女星水原希子，之前曾跟BIGBANG隊長G-Dragon（GD）、日本男星野村周平拍拖，昨日被爆有新戀情，新歡是時裝設計師，3月初水原希子被目睹與一名男子到壽司店用餐，他們更攬着對方腰部一齊行，舉止親暱，飯後再一同回家，有指他們正同居，男方又被拍到駕駛她的車。水原之後大方承認戀情，透露他們本來是好朋友，從好友昇華至戀人關係，大家在事業和愛情上互相支持，但還沒有結婚的念頭。