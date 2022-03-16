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玄彬婚禮傳押後至3.31舉行

2022-03-16 列印
■有傳玄彬和孫藝珍婚期押後至本月31日，但未經證實。
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韓國男神玄彬和孫藝珍因大熱韓劇《愛的迫降》戲假情真，上月20日宣佈婚訊，日前有傳婚禮於本月30日舉行戶外婚禮，但昨日又有報道指正確日期是本月31日，二人所屬公司回應：「因為都是藝人的私事，很難確認。」

早前有報道指玄彬和孫藝珍的婚禮會低調舉行，並在「韓國最美酒店」華克山莊的Aston House舉行。此外，玄彬和孫藝珍日前捐了2億韓圜（約130萬港元）予本月初蔚珍山火的災民。

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