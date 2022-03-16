玄彬婚禮傳押後至3.31舉行

韓國男神玄彬和孫藝珍因大熱韓劇《愛的迫降》戲假情真，上月20日宣佈婚訊，日前有傳婚禮於本月30日舉行戶外婚禮，但昨日又有報道指正確日期是本月31日，二人所屬公司回應：「因為都是藝人的私事，很難確認。」早前有報道指玄彬和孫藝珍的婚禮會低調舉行，並在「韓國最美酒店」華克山莊的Aston House舉行。此外，玄彬和孫藝珍日前捐了2億韓圜（約130萬港元）予本月初蔚珍山火的災民。