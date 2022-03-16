訪強尼揭愛睇色情片因由 陳志雲樂見電視台對撼 觀眾有得揀

■原來當日訪問，才是Stephen和強尼初次見面，但完全冇隔膜。

■Stephen剛剛訪問過早前宣佈離開TVB的張明偉。

■拍攝時Stephen完全冇NG，一Take過訪問強尼。

■強尼除了接受訪問，還即場演繹多首歌曲。

■每次做《Stephen•傾》前，Stephen都會花一星期時間做準備。

■貴為「全尼」的強尼有不少粉絲，工作人員排隊跟他合照。

■Stephen早前在《時事短評》，大講「MIRROR經理人事件」即成熱話。

■2020年，Stephen跟區嘉雯和倪秉郎為舞台劇《生死裁決》綵排時，撞正疫情。

■Stephen坦承主持《在晴朗的一天出發》，都不及拍自家頻道過癮。

■「志雲頻道stephenchannel」節目夠晒多元化。

■Stephen的頻道訪問過不少嘉賓，但TVB藝人就唔多見。

陳志雲（Stephen）在疫情下，於2020年開設「志雲頻道stephenchannel」，由最初抱住貪玩心態，到現在已有9個節目。主打的《Stephen•傾》，本周就訪問「ViuTV一哥」強尼，Stephen更親揭強尼愛睇色情片之謎。而頻道開設以來鮮有請TVB藝人做嘉賓，Stephen坦承TVB藝人難約，更笑指「一離開就嚟搵我，變成係特色嚟！」提到香港免費電視台，Stephen戥香港觀眾開心，因為終於有得揀。 採訪：杜杜 攝影：沈健程搵強尼做嘉賓，Stephen認為他跟以往被訪者一樣，都是個有趣人物，「佢本嚟係讀工程做建築行業，變咗去講波，同埋我知佢有個嗜好，好鍾意睇色情三級片，呢個我都好有興趣去了解吓，點解有個咁嘅嗜好，同埋對佢嘅人生抉擇都有興趣，點解佢願意放低一份安穩嘅工去追尋夢想，當中衡量咗啲乜嘢都想探討。」強尼視Stephen為偶像兩人互不相識兼素未謀面，但傾足個幾鐘暢所欲言，強尼更自爆一直視Stephen為偶像，「呢個係真心㗎！我以前好鍾意睇《志雲飯局》，點解啲嘉賓永遠可以好舒服好坦承咁傾，我覺得同Stephen嘅身份地位有關外，同你傾偈個心都好重要，我成日諗可以做個咁樣形式嘅節目，都好想真心同人傾偈，今日真係好榮幸，同佢傾偈有種好舒服感覺，可以好放心咁講。」強尼對於Stephen直問愛睇色情片亦不介意，「咁真係有發生！難得Stephen肯問我呢樣嘢，哈哈！即刻勾起我嘅青春回憶。」此時Stephen都自爆睇過三級片，「喺北歐睇，係我爸爸帶我一齊去睇。」而Stephen亦大讚強尼是個好好的被訪者，「佢毫無保留同我分享心路歷程，會畀好多詳盡背景解釋畀我聽。」比電台開咪更享受Stephen的頻道開設兩年多，由2020年綵排舞台劇《生死裁決》時撞正疫情，於是趁得閒做處境劇《姨媽到》開始，到現在節目已相當多元化，除了有清談節目，又有時事評論和飲食等等，他坦承較在電台開咪更享受，「電台始終係大眾傳媒，佢哋都拎住個牌照，尺度有啲唔同，喺自己平台可以更加暢所欲言，如講到MIRROR經理人事件，我都估唔到反應會咁大。」不過開頻道以來，一直鮮有TVB藝人出任嘉賓，Stephen強調並非刻意安排，反而好恨訪問他們，「TVB藝人唔係咁容易約，但佢哋一離開就嚟搵我，變成係特色嚟！哈哈！其實我好鍾意，亦都好想訪問TVB藝人，想了解吓佢哋新嘅工作環境。」最鍾意睇Netflix頻道由Stephen獨資營運，目前靠YouTube廣告收入，收支尚算平衡，雖然未有人工收，但仍未打算跟廣告商合作，「我唔會為賺錢而改變運作模式，對於營運我樂觀嘅，未來會有錢賺，因為有啲朋友想落廣告，但我唔係好積極去做，落過一、兩次，因為我想做好節目內容先。」講到現在做網台，跟以往做電視台截然不同，Stephen表示近年也少睇電視，「我花好多時間睇Netflix，所以競爭唔係淨係嗰兩個台，仲有串流平台。」講到兩台競爭，他認為目前確實健康得多，「ATV有一段非常不長進時間，如果想睇免費電視根本係冇得揀，但係ViuTV近年做得相當成功，走出自己風格同路線，畀香港觀眾多個選擇，其實o依家ViuTV都衝住翡翠台嚟打，雖然曾志偉覺得ViuTV係同J2打，但TVB嘅行為證明呢個唔係真實，佢哋都當大家係對手，呢個係好事，對電視嘅台前幕後都多咗地方去，觀眾想睇免費電視起碼有得揀。」