被陌生男尾隨射濕小腿《東張》梁敏巧驚到喊

■梁敏巧在社交網透露事發經過。

■梁敏巧是其中一位《東張》女神。

《東張西望》外景主持梁敏巧（Maggie）昨日在社交網限時動態留言，自爆凌晨下班後遇上非常嘔心的經歷。Maggie說：「夜晚行返屋企樓下，行樓梯嗰陣無啦啦Feel到右小腿畀嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹、中雀屎，但又無喎。」Maggie同時驚覺有一男子尾隨她，被她發現即跑走，Maggie坦言：「當刻覺得好嘔心，忍唔住流咗眼淚，即刻搵紙巾抹。」Maggie當時已用濕紙巾及酒精消毒，但不知被甚麼液體射濕小腿，她亦呼籲大家深夜回家時定要加倍小心！