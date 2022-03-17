《華燈3》上架林心如被觀眾埋怨

台劇《華燈初上》於3月18日全球上架壓軸第三部，前日於台北舉行記者會，總製作人兼女主角林心如率劇中演員楊祐寧、章廣辰等出席。林心如對於有觀眾埋怨隔太久才上第三部，解釋因要配四國語言及上字幕，感謝觀眾耐心等候。林心如與楊祐寧在劇中曖昧關係在第三部會更進一步發展，楊祐寧謂：「第三部我們有一場獨處的對手戲，像是一種互相cover又希望能在對方身上找溫暖的曖昧流動，這場感情戲我們都處理得很舒服。」