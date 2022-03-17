大S婚後首露面網友質疑舊相

■具俊曄拍片為小S的新歌宣傳。

台灣女星徐熙媛（大S）突然宣佈與舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，事件驚動娛樂圈。身在台灣的具俊曄快將完成隔離檢疫，前晚拍片背乘數表，隔空為大S妹妹小S宣傳新歌，網友大讚「姐夫好識做」。大S婚後一直未有公開露面，前日卻有大S好友在社交網晒與大S和小S合照，並寫道：「恭喜大S幸福美滿•小S專輯大賣！」貼文一出，具俊曄秒速讚好，不過有網民從相中大S用的手機型號及小S的髮型質疑並非新相。