關楓馨紋身新歡被爆是舞蹈員

關禮傑大女關楓馨早年已承認有個拍拖七年的外籍男友Kris，不過今期《東周刊》就拍到關楓馨跟紋身新歡拖手拍拖，更到西貢酒店短聚，疑「一腳踏兩船」。有網友留言爆該紋身男是舞蹈員，日前才在《博愛歡樂傳萬家》演出，之前亦參加過ViuTV的《慳D啦Honey》節目，翻查當日參加節目的觀眾資料，當中有一位名健健的參加者與報道中的紋身男有九成似樣。關楓馨接受傳媒訪問時自爆已跟Kris在去年底分手，承認紋身男是新男友，絕不是「一腳踏兩船」，又澄清當日跟新男友只是去酒店內餐廳用膳。