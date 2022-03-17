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BIGBANG證實齊人回歸出新歌

2022-03-17 列印
■BIGBANG證實將以四人陣容回歸。
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韓國天團BIGBANG因成員陸續入伍及勝利爆安排性交易等醜聞退隊後，一直沒有新作品面世，對上一首歌曲已是四年前的《花路》。YG娛樂昨證實BIGBANG將以隊長G-Dragon、大聲、太陽及T.O.P的四人姿態回歸，已離巢的T.O.P都有份，他們上周已經拍完新歌MV，預計在春天回歸。YG娛樂亦表示BIGBANG再戰樂壇的事準備得很順利，新曲發行日期等細節日後公佈。

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