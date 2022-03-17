薛嘉麟戴兩個口罩陪老婆入貨 諸葛紫岐同囝囝除罩 冒險食雪糕

急食兩啖■Marie買完雪糕都忍唔住除罩食兩啖。

雪糕o氹仔■阿媽買朱古力雪糕o氹Anderson，小朋友好開心，因為唔使戴罩又有得食。

老婆話事■薛嘉麟行超市都冇乜畀意見，主要都係由Marie揀買乜嘢。

買維他命■Marie仲買咗支液體維他命B，幫家人增強抵抗力。

買Cake返歸■疫情下連Tea都少食，Marie都買Cake返屋企慢慢歎。

買夠即走■行完超市即刻上車走，避免疫情下喺街留太耐。

育有兩子■Marie同老公薛嘉麟育有兩子，分別是8歲的Arthur及2歲的Anderson。

留家抗疫■疫情又升溫，Marie都好少外出，大多留家照顧小朋友。

疫下放電■往年Marie同老公一有時間就會成家去旅行，但疫情下只能去主題樂園。

諸葛紫岐（Marie）自2012年嫁畀Neway二公子薛嘉麟後育有兩子，一直過住闊太生活。不過近年受幾波疫情影響，老公啲卡拉OK生意都幾濕滯，不過睇嚟對兩公婆嘅生活冇太大影響。日前《頭條日報》記者撞到成身新款名牌的Marie與老公帶同就快3歲嘅細仔薛華舜（Anderson）喺銅鑼灣行超市，仲有兩個工人跟住，加埋專車接送，依然好有闊太風範，見小朋友買咗雪糕即刻除罩食，Marie又忍唔住除罩食兩啖，小心啲好喎。 採訪：梁志明薛嘉麟跟實老婆買嘢，都係行吓睇吓，買咩其實都係老婆話晒事。Marie呢日主攻啲即食嘢，好似麵包、即食燕麥片、殼物片、蛋糕等，仲買埋日本拉麵禮盒，應該都係食咗當去咗日本啦！而薛嘉麟就買雪糕畀個仔，又買杯嘢飲畀老婆。Marie平時湊開兩個小朋友，有晒經驗，帶得兩個工人出街一定有原因嘅，之唔係派個工人陪住細仔囉！自己就同老公爭取時間，喺細仔食完雪糕前買晒啲嘢，真係好聰明呀！爭取時間上糧帶仔女行超市，好易畀佢哋搞到買漏嘢，不過小朋友有嘢食就會定晒，真係同「電子奶嘴」一樣咁有效，Marie兩公婆都深明呢個道理，一入超市就買杯朱古力雪糕畀細仔食，靚媽仲忍唔住食咗兩啖，Anderson食得鬼咁滋味，由本來企定定食，到後來直接坐喺人哋啲擺設度慢慢歎。期間同工人姐姐有傾有講，不過話晒有疫情，喺街除口罩食嘢都幾危險。Marie就同老公爭取Anderson食呢一杯雪糕嘅時間，買晒所需物品，非常快手。認真揀維他命除咗食物，Marie仲買咗支液體維他命B，睇返介紹就話有助提神醒腦、紓緩壓力、增強抵抗力，仲話液體配方更易吸收，大人小朋友都食得。疫情下抵抗力好緊要，尤其家中有小朋友，相信Marie都好怕小朋友中招，埋單前仲搵個員工問清楚，比起買其他食物更加認真。以往Marie入得商場可能都會去行吓名店，但當日佢哋一家離開超市就直接上車返屋企，避免在街上逗留太耐增加染疫風險。