■Edan粉絲派發的抗疫用品。

■車婉婉送出3000盒快測劑。

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、李駿傑（Jeremy）等成員的粉絲，先後為基層抗疫出力，而他們的隊友呂爵安（Edan）的「爵屎」（Edan粉絲暱稱）早前就組成義工隊，助耆康老人福利會上門向長者派送抗疫物資包，當中有口罩、檢測劑、消毒濕紙，更附有Edan金句「多一點愛，多一點支持！」卡片，為長者送暖打氣！另外，車婉婉亦送出3000盒快速測試劑，予有需要團體及基層人士。已為人母的婉婉，深明在職媽咪甚忙碌，面對疫情身心疲累，感同身受的她亦希望能幫助她們。