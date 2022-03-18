男友前妻手握情書證據 福原愛被爆擬付揞口費

前妻稱之前曾聯絡福原愛，並指責對方，福原愛提出付100萬日圓（約66,000港元）作補償，前妻要求福原愛更正認愛「橫濱男」的報道，有感委屈的她故意提出5,000萬日圓（約330萬港元）賠償，希望嚇退福原愛，但福原愛竟找律師告她敲詐及恐嚇。
而福原愛昨日在微博Po新相，又留言為自己打氣，「加油！我相信我現在做的事情，可以給大家帶過來很多的快樂。」
第五波疫災，公共交通載客量劇減，天星小輪備受衝擊。天星小輪日前公佈舉債營運，負債至二○四七年亦未必能還清，已淪為負資產，陷入「山窮水盡」。該公司新任總經理周卓賢指，發出這篇另類新聞稿，是他與團隊的共同...
2022-03-18
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
俄軍向烏克蘭多個城市施襲。一間在地上寫上兒童字眼的劇院遭炮擊，不少人被埋瓦礫下，亦有排隊領麵包的平民遭射擊。俄羅斯否認針對平民，但美國總統拜登首度斥責俄總統普京為「戰犯」。俄烏戰事至今造成至少二千四百...
2022-03-18
樓市減價成交增，頻現上車客入市個案，據《星島地產網》報道，中原高級資深區域營業董事謝秋儀表示，荃灣灣景廣場中層G室，面積530方呎，原則三房，現為兩房間隔，單位去年底叫價995萬元，近日降價至915萬...
2022-03-18
市場繼續觀望烏克蘭局勢發展，油價金價上升，美股周四早段窄幅上落，中資科技股在美股市場繼續受壓。杜指早段曾跌167點，至33896點，跌幅0.49%。標普指數曾升0.32%，納斯達克指數跌0.89%。杜...
2022-03-18
狼隊中場魯賓尼維斯今季英超化身長傳之王，其招牌遠射亦時有斬獲，帶領球隊二連捷。今晚聯賽獨腳戲主場迎戰防守不穩的列斯聯，此子可望為球隊創造源源不絕的射門機會力爭三分，主勝可作過關膽。（Now621台周六...
2022-03-18
上周五中午12時，有讀者報料指影到「亞視一姐」薛影儀（阿儀）快步出入元朗警署，讀者形容當時阿儀神色凝重，身旁女子（應是經理人）則邊行邊講電話，兩人表現相當緊張。經《頭條日報》記者了解，原來阿儀因去年九...
2022-03-18
新冠肺炎疫情，纏擾全球兩年多，多國疫情都反反覆覆，病毒對世人的侵害，堪比歐洲的黑死病和在全球大流行的西班牙流感。但不論這場瘟疫的殺傷力多嚴重，人類歷來都依靠醫學科技，最終都能夠戰勝病魔。現在，不少地區...
2022-03-18
莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，...
2022-03-17