男友前妻手握情書證據 福原愛被爆擬付揞口費

■福原愛貼出新相，為自己打氣。

日本乒乓球冠軍福原愛去年3月與大學師弟在橫濱約會斷正，疑背夫出軌，導致與江宏傑離婚。福原愛出軌對象「橫濱男」前妻向《週刊文春》報料，鬧爆福原愛講大話，又踢爆福原愛寫了4封情信給丈夫，其中一封情書寫於福原愛離婚前一個月，她說接下來的7月會過得很辛苦，希望「橫濱男」跟她一齊加油。前妻稱之前曾聯絡福原愛，並指責對方，福原愛提出付100萬日圓（約66,000港元）作補償，前妻要求福原愛更正認愛「橫濱男」的報道，有感委屈的她故意提出5,000萬日圓（約330萬港元）賠償，希望嚇退福原愛，但福原愛竟找律師告她敲詐及恐嚇。而福原愛昨日在微博Po新相，又留言為自己打氣，「加油！我相信我現在做的事情，可以給大家帶過來很多的快樂。」