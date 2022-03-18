欣宜被爆減磅翻撻舊愛

鄭欣宜最近成功於3個月內減去20磅，加上她於2月初發文：「This wild heart never stops」，情人節再於社交網貼出揹着一袋花束的圖片並寫下：「Wild heart cant be tamed」，其中的亮點是欣宜所用的袋疑似舊愛Derek開設的花店出品。Derek是欣宜當年留學英國時認識、較她年長4年；欣宜兩度憑袋寄意後，日前再貼出依偎在異性肩膊上的親密照，有指兩人已重燃愛火。對於為情減磅，欣宜所屬經理人公司寰亞表示沒有回應。