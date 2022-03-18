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王力宏李靚蕾以視像出庭

2022-03-18 列印
■李靚蕾與王力宏為爭子女監護權而對簿公堂。
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王力宏去年底突然宣佈離婚，之後遭李靚蕾指控私生活混亂而令形象崩壞，二人在美國紐約登記結婚，離婚官司在當地法院審理，由於雙方就子女監護權仍未達成共識，李靚蕾日前在台北地方法院提告，希望爭取子女監護權，昨日在台灣首次開庭，由於雙方都是知名人士，現身恐怕引起騷動，法庭准許二人用視像調解。


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