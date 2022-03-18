黃宗澤登時代廣場不忘宣傳《飛虎3》

黃宗澤（Bosco）的型仔相早前登上紐約時代廣場鬧巿的大屏幕，事緣他為內地時裝雜誌拍了一輯靚相，聯同林心如、昆凌、陳妍希等，以封面形式安排在時代廣場的大屏幕宣傳。當Bosco收到消息時感到驚喜同難得，他表示：「第二日收到朋友恭喜我，好似拎了一個獎咁！希望今次可以令外國朋友也認識到香港的演員，留意到這個人搜尋吓，然後會去看《飛虎3壯志英雄》，我更開心，始終是一部好大的製作。」