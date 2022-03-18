涉「起飛腳」被落案下周二提堂 薛影儀戴好口罩 派物資心情冇影響

驚弓之鳥■阿儀接受訪問期間見途人在偷影，即變驚弓之鳥。

秒速轉身■被偷拍嘅阿儀好有陰影，秒速轉身話要走。

冇晒精神■阿儀成個人瘦晒，眼神好落寞。

派送物資■阿儀聯同亞姐冠軍陳美儀及林海茵，幫社福機構派送物資畀低收入確診家庭。

行善積德■阿儀雖然惹官非有啲煩，但依然抽時間行善。

相當機警■阿儀快步進入警署，發現有人偷拍即擰轉面。

工作不絕■阿儀仍受亞視重視，除錄歌外，稍後仲有連串新節目由她做主持。

冇損心情■上月阿儀為林作網台「打真軍」做宣傳，當時候的她心情仍不錯。

乖乖戴罩■阿儀過年期間已戴返好口罩出入。

警員調查■片尾有警員到場處理。

野生捕獲■以前阿儀出街唔戴好口罩，被人影到放上網。

疑起飛腳■之前網上瘋傳阿儀被街坊狙擊片，阿儀為咗關(車立)門用腳掃開對方。

唔戴口罩■阿儀解釋當時疫情冇咁嚴重，才大膽唔戴口罩。

上周五中午12時，有讀者報料指影到「亞視一姐」薛影儀（阿儀）快步出入元朗警署，讀者形容當時阿儀神色凝重，身旁女子（應是經理人）則邊行邊講電話，兩人表現相當緊張。經《頭條日報》記者了解，原來阿儀因去年九月，冇戴口罩被街坊狙擊時，涉嫌「起飛腳」還擊一事惹上官非，被控普通襲擊罪，阿儀獲保釋候審，並於下周二（22號）上庭。採訪：方騫平 攝影：葉君海、沈健程今年二月網上瘋傳一段阿儀喺去年九月，因冇戴口罩被元朗女街坊狙擊超過3分鐘的影片，最後阿儀衝入升降機，但被拍片者阻擋電梯門，阿儀遂出手兼「起飛腳」試圖趕走對方，並向大廈保安員求助，擾攘一輪阿儀才正確戴回口罩，片末可見有警員到場。據知，警方經蒐證後正式落案控告薛影儀。前日（16日）下午三時，戴好口罩嘅阿儀，聯同亞姐冠軍陳美儀及「網絡人氣」大獎得主林海茵幫社福機構「絲打同行」派送物資畀南昌邨的低收入確診家庭。記者見阿儀較少發言，冇乜心機，而且被街坊狙擊事件後留下重大陰影，見到途人用手機遠遠影她即秒速轉身彈開，渾身不自在。記者就被控事件問阿儀回應，她秒回：「冇上庭，呢啲唔方便講。」在旁的經理人林寶玉承認有呢件事：「公司正解決中，o依家唔方便講。」問到係咪涉及上年九月冇戴口罩被街坊狙擊片有關？林寶玉坦言：「係，公司處理緊，有消息話你知。（會唔會庭外和解？）呢啲唔係我哋處理到嘅範疇，呢啲交返畀律師處理。」至於律師費問題，林寶玉指阿儀係公司藝人，有問題公司一定會幫手，目前阿儀工作及生活如常，一切OK。阿儀強調唔擔心惹上官非，心情亦都冇受影響，記者發現她身形略為消瘦，她解釋因為常做運動。坦言好憎被人偷影問到是否被狙擊後變得敏感？她說：「冇冇冇（後遺症）……唔好問……問其他嘢……」但又坦言：「我好憎人偷影我，又唔係影得（我）靚，其他人畀人影都唔鍾意，都會嬲啦，o依家冇街坊再狙擊我。」天氣愈來愈熱，問阿儀係咪都會戴返好口罩？她說會：「咁o依家疫情咁嚴重，不過，我之前冇戴口罩都冇嘢，都係呈陰性。」林寶玉補充指阿儀o依家已經乖乖戴返好口罩，而且仲主動話要做善事，喺疫情下幫助有需要嘅人。