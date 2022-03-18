涉「起飛腳」被落案下周二提堂 薛影儀戴好口罩 派物資心情冇影響

採訪：方騫平 攝影：葉君海、沈健程
今年二月網上瘋傳一段阿儀喺去年九月，因冇戴口罩被元朗女街坊狙擊超過3分鐘的影片，最後阿儀衝入升降機，但被拍片者阻擋電梯門，阿儀遂出手兼「起飛腳」試圖趕走對方，並向大廈保安員求助，擾攘一輪阿儀才正確戴回口罩，片末可見有警員到場。據知，警方經蒐證後正式落案控告薛影儀。前日（16日）下午三時，戴好口罩嘅阿儀，聯同亞姐冠軍陳美儀及「網絡人氣」大獎得主林海茵幫社福機構「絲打同行」派送物資畀南昌邨的低收入確診家庭。記者見阿儀較少發言，冇乜心機，而且被街坊狙擊事件後留下重大陰影，見到途人用手機遠遠影她即秒速轉身彈開，渾身不自在。
記者就被控事件問阿儀回應，她秒回：「冇上庭，呢啲唔方便講。」在旁的經理人林寶玉承認有呢件事：「公司正解決中，o依家唔方便講。」問到係咪涉及上年九月冇戴口罩被街坊狙擊片有關？林寶玉坦言：「係，公司處理緊，有消息話你知。（會唔會庭外和解？）呢啲唔係我哋處理到嘅範疇，呢啲交返畀律師處理。」至於律師費問題，林寶玉指阿儀係公司藝人，有問題公司一定會幫手，目前阿儀工作及生活如常，一切OK。阿儀強調唔擔心惹上官非，心情亦都冇受影響，記者發現她身形略為消瘦，她解釋因為常做運動。
坦言好憎被人偷影
問到是否被狙擊後變得敏感？她說：「冇冇冇（後遺症）……唔好問……問其他嘢……」但又坦言：「我好憎人偷影我，又唔係影得（我）靚，其他人畀人影都唔鍾意，都會嬲啦，o依家冇街坊再狙擊我。」天氣愈來愈熱，問阿儀係咪都會戴返好口罩？她說會：「咁o依家疫情咁嚴重，不過，我之前冇戴口罩都冇嘢，都係呈陰性。」林寶玉補充指阿儀o依家已經乖乖戴返好口罩，而且仲主動話要做善事，喺疫情下幫助有需要嘅人。