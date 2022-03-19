大肚郭思琳確診幸輕症　 吳浩康：婚禮前已康復

吳浩康（Deep）和已懷孕的郭思琳本周二「奉子成婚」，昨日有報道指「大肚郭思琳確診新冠」，令人擔心郭思琳及腹中BB的情況。吳浩康昨日表示，太太是在2月底確診，當時發現懷孕，食中藥及自我隔離14天，在舉行婚禮前康復。郭思琳亦在社交網報平安道：「其實痊癒了一段時間……發病時都係輕症，BB仲好健康，放心！」