終獲王力宏李靚蕾致歉 徐若瑄怕再捲婚變：我現在要遠離人夫

■以往與王力宏是老友的徐若瑄，曾三度發聲明自證清白。

■王力宏和李靚蕾離婚後不時互相指責。

■徐若瑄近日積極排舞，備戰舉行個唱。

■王力宏的離婚風波，曾令「黑人」陳建州、范瑋琪及徐若瑄捲入謠言。

王力宏與李靚蕾去年底爆出離婚風波，男方被揭出軌等劣行，真假「第三者」謠言亂飛，令身為人妻兼人母的徐若瑄不勝其煩，要三度發聲明力保清白，其夫亦罕有地發聲護妻，風波才告一段落。近日積極準備開騷的徐若瑄，前日受訪時談及此事件時透露已獲王、李致歉。似「見過鬼怕黑」的她亦宣佈：「我現在要遠離人夫。」徐若瑄早前捲入王力宏離婚風波，李靚蕾指有「第三者」介入，一度只為「黑人」陳建州夫妻澄清，李靚蕾稱：「據我所知，黑人、范范與王先生沒有不正當關係」，令已為人妻的徐若瑄要發聲明自證清白，風波擾攘多時，無辜被牽連的徐若瑄終能專心備戰5月舉行的個唱。「不要有任何關聯」徐若瑄前日大方透露，王力宏在事發後有向她道歉，問到李靚蕾有否向她道歉？徐若瑄道：「有道歉啊，她（當時發文）是影射的，所以道歉沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯。」徐若瑄亦特別強調「再一次就是法庭見了」，絕不容忍再有這些情況發生！她又指身陷風波期間，曾打算取消演唱會呢！問到和王力宏及李靚蕾有否聯絡，她坦言：「沒有聯絡，不要有任何關聯，我就阿彌陀佛了。」她又笑言：「我現在要遠離人夫，要跟人夫保持距離。」「事情會水落石出的」徐若瑄亦坦言：「都過去了，我很有膽量，但我不是那種你賞我一巴掌，我就立刻巴回去的人，我就是乖乖的發聲明，我把該對社會大眾交代的責任、事情、話講完，剩下的我都是命，我覺得老天非常好的，事情都會水落石出的。」另外，王力宏和李靚蕾方面在台北的家事法庭經9小時商討後，雙方終有初步共識，齊稱希望三名子女在他們離婚後，仍能擁有父母關懷，並會考慮子女最佳利益，細節則擇日繼續調解。