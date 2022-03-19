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鄭浩妍打入荷里活拍美劇

2022-03-19 列印
■鄭浩妍昨日再度奪得視后獎。
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鄭浩妍和李政宰憑韓劇《魷魚遊戲》，昨日勇奪美國「第2屆影評人之選超級頒獎禮」視帝視后寶座，而鄭浩妍昨日亦正式打入荷里活，宣佈加盟Apple TV+原創懸疑美劇《Disclaimer》，同劇還有金像影后姬蒂白蘭芝、「波叔」沙查巴朗高漢等好戲之人，《羅馬》金像導演阿方素古朗負責撰寫劇本、執導及監製。
該劇故事改編同名小說，姬蒂飾演電視紀錄片記者，劇中勤奮有理想的鄭浩妍，則希望透過與姬蒂合作成名。■姬蒂白蘭芝在新劇中飾演電視紀錄片記者。
■姬蒂白蘭芝在新劇中飾演電視紀錄片記者。


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