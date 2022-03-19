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《哥斯拉》初代主角 87歲寶田明肺炎猝逝

2022-03-19 列印
■寶田明上周坐輪椅出席新片記招。
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日本老牌男星、曾演出多部《哥斯拉》電影的寶田明，上周四坐着輪椅宣傳新片《若世上沒有櫻花》，但在本周一突然因肺炎在東京的醫院病逝，享年87歲，葬禮將由摯親安排。寶田明上周現身時曾透露被腰痛困擾多時，痛得非常厲害。
寶田明一生傳奇，在朝鮮半島出生的他，小時候在哈爾濱長大，1961年與尤敏合作電影《香港之夜》，廣受香港影迷歡迎，其後訪台，更認金馬影帝葛香亭為義父。寶田明拍過逾200部電影，1954年主演首部《哥斯拉》電影，其後演出多部同系列作品。■寶田明參演多部《哥斯拉》電影。
■寶田明參演多部《哥斯拉》電影。
■寶田明曾來港拍攝《香港之夜》。
■寶田明曾來港拍攝《香港之夜》。


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