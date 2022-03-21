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港產片揚威大阪亞洲電影節 《梅艷芳》《喜歡妳是妳》贏獎

2022-03-21 列印
■《梅艷芳》連奪兩個獎項，認真威水。
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「第十七屆大阪亞洲電影節2022」昨日公佈競賽部門獎項，兩套港產片在疫情下揚威海外，由楊潮凱與吳詠珊執導、楊偲泳和談善言主演的電影《喜歡妳是妳》奪得「ABC TV AWARD」。此外，由王丹妮、古天樂、劉俊謙主演的電影《梅艷芳》分別奪得「特別推薦大獎」及「觀眾賞」兩個獎項。由於疫情關係，兩套電影的導演及演員均未能親身到場領獎。

首次執導《喜歡妳是妳》的楊潮凱表示：「真係估不到，好驚喜！這部是屬於香港的電影，可說是為港爭光，（得獎是否打了強心針？）都係，不過自己還有好多不足，要畀心機學習。」

《梅艷芳》的導演梁樂民表示：「梅姐生前常常提起她很喜歡日本的，獎項給我們團隊很大的鼓舞，希望疫情能盡快過去，我們能再次相聚。」■《喜歡妳是妳》奪得「ABC TV AWARD」。
■《喜歡妳是妳》奪得「ABC TV AWARD」。


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