疑與大倉忠義甩拖影響吉高由里子受情傷脹爆現身

■大倉忠義與廣瀨愛麗絲，因拍劇而撻着。

日本女星吉高由里子近來事業得意，憑去年秋季日劇《最愛》獲封日劇學院賞視后，上周初又在《第27屆AMD Awards》獲頒大獎。然而有傳媒發現吉高身形暴脹，雖已穿上黑色圓領長袖長裙，但也難遮掩她那變得豐盈的身軀，其臉蛋也變得圓潤，塊面大了成倍有多，懷疑她因與大倉忠義的6年情玩完，以致自暴自棄，身材失守。其實這是自1月大倉忠義另結新歡廣瀨愛麗絲後，吉高首次亮相。雖然現場所見吉高似乎心情大好，但突然爆肥似乎與情傷大有關係。有指在過去兩個月，吉高都會與好友聚會，更暴飲暴食，以致身形失控。