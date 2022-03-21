TVB《講你都唔信》志偉帶領藝人大爆瘀事

■第一集由林盛斌、王梓軒及范振鋒大談瘀事。

由曾志偉聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈、丁子朗、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰及林秀怡主持的TVB全新綜藝遊戲節目《講你都唔信》將於今晚播出，透過「亦真亦假」的答問環節，八盡娛樂圈中「講你都唔信」的趣事，還邀請一班嘉賓大爆鮮為人知的秘事。節目中每輪比賽會邀請兩組嘉賓圍繞每集主題，大講真或者假的故事，並由另一隊伍競猜故事內容的虛實，成功晉級的一隊則可留低繼續與新加入挑戰的隊伍比併。第一集打頭陣請來「兄弟幫隊」林盛斌、王梓軒及范振鋒，對戰「烈女隊」江美儀、莊鍶敏及黃婧靈。今集主題為「人生中最『瘀』的事」，兩隊藝員輪流暢談真假親身經歷的瘀事！