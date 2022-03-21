何雁詩晒索爆紋身大肚照

何雁詩與老公鄭俊弘造人成功，現正懷孕6個月的她，不時在社交網晒孕照分享感受。因為懷孕身心起了變化不太習慣，何雁詩曾感覺自己像肚皮脹大的海豚，不過她前晚貼出穿上吊帶低胸裙，展現胸下側的紋身挺着孕肚的美照，原來是由媽咪為她操刀，網民都讚太美了。何雁詩留言：「成為媽媽意味着身體發生了無數的變化，並不是所有的變化都是迷人的。在大多數日子裏，我知道自己正在長出一些美麗的東西，但在某些日子裏，我並沒有真正感覺到自己。所以我決定做一個女孩子喜歡的事情，玩裝扮！」