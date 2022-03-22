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拍完《飛虎3》搶修身體　蔡思貝自認與吳卓羲有CP感

2022-03-22 列印
■蔡思貝全副裝備上陣，令她頸痛。
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視后蔡思貝在《飛虎3壯志英雄》中飾演女飛虎，與吳卓羲及黃宗澤等合稱「三劍俠」，她更與吳卓羲有感情戲。思貝指全副裝備非常重，令頸長的她頸痛，更拉傷了腰及大腿筋腱，因此拍完後要「搶修」身體。

談到與吳卓羲在劇中飾演情侶，思貝大讚對方很紳士，雙眼識放電好像「貓眼」，又笑言自己眼大鼻大和他十分襯，很有「CP感」，問到可想再合作，她稱可以拍前傳，因為劇中吳卓羲深愛她但沒有太多交代，有很多想像空間可以拍攝。

疫情下思貝也感受壓力，因為父母是長期病患，因此會盡量不出門留在家中，會陪父母及婆婆打麻將，提到如三缺一可以找緋聞男友胡鴻鈞，思貝笑言因避免「跨家庭」而少見面，但大家會透過短訊聯絡。■思貝大讚吳卓羲對眼識放電。
■思貝大讚吳卓羲對眼識放電。


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