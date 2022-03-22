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《心之旋律》連奪兩大工會獎 成奧斯卡最佳電影頂頭大熱

2022-03-22 列印
■《心之旋律》突然變成奧斯卡最佳電影的大熱門。
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改編自法國電影《閃亮的歌聲》的Apple TV+作品《心之旋律》，繼上周六在美國監製工會獎捧走最佳電影監製獎後，昨日再下一城，在編劇工會獎贏得最佳改編劇本。不過有指Netflix電影《犬山記》及《失去的女兒》因編劇工會對電影的國際投資者有嚴格要求，而不合資格入圍，《心》片才能順利贏得改編劇本；而最佳原創劇本就落入《千萬別抬頭》手中。

上周六舉行的美國監製工會大獎頒獎禮，一向被視為奧斯卡最佳電影的預測指標，如今《心之旋律》爆冷擊敗《犬山記》、《王者世家》等獲得最佳電影監製獎，頓時成為奧斯卡最佳電影的頂頭大熱。■《千萬別抬頭》在編劇工會獎贏最佳原創劇本。
■《千萬別抬頭》在編劇工會獎贏最佳原創劇本。


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