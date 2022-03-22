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玄彬孫藝珍婚禮倒數 張東健應邀上台致賀詞

2022-03-22 列印
■玄彬與孫藝珍的婚禮，可謂近期最矚目的娛樂新聞。
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韓劇《愛的迫降》男女神玄彬和孫藝珍上月10日宣佈婚訊，令一眾粉絲十分興奮；但由於疫情關係，婚禮將不會公開進行，一對準夫婦亦未有公開詳情，有傳婚禮於本月31日舉行，韓國前國腳李同國已收到喜帖。昨日有傳媒報道指玄彬會邀請相識17年的好友張東健在婚禮上台讀賀詞，玄彬和孫藝珍亦邀請了《愛的迫降》編劇朴智恩參加婚禮。

孫藝珍目前差不多拍畢劇集《三十九》，之後將會全力搞婚禮；據指婚禮將於「韓國最美酒店」華克山莊酒店的Aston House舉行，她和玄彬只邀請約200名摯親好友參與。■張東健與玄彬是好友，由他讀賀詞是最適合。
■張東健與玄彬是好友，由他讀賀詞是最適合。


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