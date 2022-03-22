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周秀娜迫黃宗澤扮太監 吳若希復工喜見舊拍檔

2022-03-22 列印
■娜姐與Bosco真係好玩得。
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女神周秀娜（娜姐）近日與黃宗澤（Bosco）拍攝新劇《疊影追擊》，二人已是第三度合作，直言拍親熱戲都無尷尬一take過。娜姐與Bosco私下非常老友，日前二人玩角色扮演，化身女王與太監，娜姐扮成女王，Bosco亦紆尊降貴，微微蹲下化身太監，又伸手攙扶娜姐，Bosco在網上寫道：「有人話自己係女王，一睇就知我係被迫配合啦！」網民留言大讚二人「天生一對」。

而受疫情影響，TVB停廠至3月20日，已停工兩個月的吳若希昨日在網上貼出開工新相，她為綜藝遊戲節目《講你都唔信》拍攝，與森美、丁子朗和麥美恩大合照，其實四人曾合作主持《森美旅行團》，擦出不少火花，今次再合體令網民期待。■左起：麥美恩、森美、吳若希及丁子朗合體令人期待。
■左起：麥美恩、森美、吳若希及丁子朗合體令人期待。


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