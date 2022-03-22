率影帝影后名導打造多部猛片 英皇電影疫市豪擲逾15億開戲

■阿Sa在《金手指》的表現獲莊文強導演盛讚。

■劉青雲和韋家輝再度合作的《神探大戰》，可說是萬眾期待！

■姜濤、毛舜筠和柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》是影迷熱話。

■葛優和王俊凱合演的《刺猬》，由名導顧長衛執導。

■曾志偉監製、劉偉恒執導的《出租家人》亦蓄勢待發。

英皇電影致力製作及發行高質素作品，今年繼續為影迷帶來多套雲集名導及影帝、影后級人馬的大製作猛片，當中包括梁朝偉、劉德華、阿Sa（蔡卓妍）合演的《金手指》；劉青雲主演的《神探大戰》，即將開拍的重點項目更有張學友、謝霆鋒等主演的《海關戰線》；郭富城、任達華等合演的《內幕》。英皇電影在疫情下開戲數量不跌反升，總投資額超逾15億元！英皇電影在疫情下開戲數量不跌反升，當中九成均屬本地製作，讓眾多電影從業員保住飯碗，齊心合力省靚「香港電影」的金漆招牌！多部作品卡士強勁、製作龐大，總投資額超逾15億元！《金手指》偉仔華仔造型曝光耗資3.5億的《金手指》主角造型昨日首度曝光，兩大影帝梁朝偉和劉德華在片中大鬥演技，該片導演莊文強說：「我在電影學院只學到電影，不懂『戲』，我學懂的『戲』就是跟他們學來的；多年來，我們看着對方成長，今次有機會再度合作，他們確實成熟了很多，看兩大影帝決定怎樣去演一場戲，收放自如、尺寸拿捏得好好，箇中技巧不能用金錢去衡量，懂看的人自覺賞心悅目。他們挑選劇本向來嚴謹，對角色同樣嚴謹。《金手指》有別一般電影，以警匪片包裝，實際上是史詩式故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力。」莊文強亦盛讚女主角阿Sa（蔡卓妍）：「我很喜歡她完全素顏，我在角色塑造上作少少修改，別以為阿Sa一臉傻氣，經歷多年演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，我將這份倔強、冷酷放進角色，發掘出阿Sa獨特又嶄新的有趣一面！」《神探大戰》青雲「深不見底」被譽為「夢幻組合」的韋家輝和劉青雲，再度合作的《神探大戰》早成影迷熱話，韋家輝導演指《神探大戰》並非2007年《神探》的延續篇，他說：「戲種已不盡相同，《神探》是斯文、內斂，較多內心描寫，比較文藝；《神探大戰》試圖用動作包裝故事，人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同！」他又指構思主角「神探」李俊時，青雲已是第一人選：「眾所周知，青雲是很棒的演員，今次再合作，我再推多一把，他又跑得更快，他是深不見底的好演員；加上我好喜歡彼此的合作方法，就是他好信任我，我亦好信任他！」而《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《裡應外合》、《紮職2》及《深宵閃避球》等英皇電影亦蓄勢待發，顧長衛執導，葛優、王俊凱合演的《刺猬》即將登場！一系列續集好戲，如大導演張藝謀的《懸崖之上2》、《不日成婚2》及《紥職3》，亦正密鑼緊鼓部署開拍！