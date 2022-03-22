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城城《內幕》備戰5月開拍

2022-03-22 列印
■城城在《內幕》化身充滿正義感的律師。
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郭富城繼《無雙》後再度與英皇電影合作，參演麥兆輝執導新作《內幕》，原定春節後開拍，但受疫情影響曾稍推遲，麥兆輝和演員均望盡快開工，為業內提供更多工作機會。電影公司為保障劇組健康，做足抗疫措施，望於5月初順利開拍。
城城在《內幕》中演富正義感而思維很非一般的律師，要跟同片的任達華、林峯和方中信鬥演技。麥兆輝笑言斟洽四大型男演出基本順利，惟城城曾因要到內地拍另一部戲而撞期，但城城特別欣賞《內幕》的劇本，故多番努力抽調檔期落實合作，麥兆輝為此表示欣悅！
麥兆輝稱從醞釀到落筆完成劇本花了三年，《內幕》保留推理懸疑亦嘗試以結構去講故事：「任達華的角色會在第一場死去，整個故事就因他而起。」■飾演警察的林峯，對導演的要求一講就明。
■飾演警察的林峯，對導演的要求一講就明。
■任達華在第一場戲就死去！
■任達華在第一場戲就死去！
■方中信罕有地演被欺負的角色。
■方中信罕有地演被欺負的角色。


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