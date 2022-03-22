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與學友《海關戰線》鬥戲 霆鋒首度兼任動作指導

2022-03-22 列印
■霆鋒用心設計《海關戰線》的動作場面。
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英皇電影其中一部矚目大製作《海關戰線》是由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣及劉雅瑟主演，吳鎮宇特別演出。邱禮濤指該片故事發展引人入勝：「香港電影鮮有以海關作為『主人公』，這次想給電影一種新視角，所以選擇拍關於海關的故事。」
談到霆鋒這次首度兼任動作指導，邱禮濤說：「他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面！」對於該片強勁班底，邱禮濤說：「這是很有新鮮感的組合，找他們合演也是因為追求新鮮感；他們都是影帝影后級、工作態度認真的演員，他們願意參與《海關戰線》，作為導演，我深表感謝！」■學友為《海關戰線》再登大銀幕。
■學友為《海關戰線》再登大銀幕。
■林嘉欣也是好戲之人。
■林嘉欣也是好戲之人。
■劉雅瑟亦是影后級人馬。
■劉雅瑟亦是影后級人馬。


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