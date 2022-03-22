談到霆鋒這次首度兼任動作指導，邱禮濤說：「他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面！」對於該片強勁班底，邱禮濤說：「這是很有新鮮感的組合，找他們合演也是因為追求新鮮感；他們都是影帝影后級、工作態度認真的演員，他們願意參與《海關戰線》，作為導演，我深表感謝！」
與學友《海關戰線》鬥戲 霆鋒首度兼任動作指導
談到霆鋒這次首度兼任動作指導，邱禮濤說：「他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面！」對於該片強勁班底，邱禮濤說：「這是很有新鮮感的組合，找他們合演也是因為追求新鮮感；他們都是影帝影后級、工作態度認真的演員，他們願意參與《海關戰線》，作為導演，我深表感謝！」
酒店隔離縮至七日 快測陰性可外出 撤九國禁飛令 滯留港人撲酒店
港府今年初先後向英國、美國、加拿大、澳洲等九國頒佈「禁飛令」，熔斷當地民航機來港。經三個多月斷航，商界抨擊窒礙營商，大批港人亦不滿被滯留海外。特首林鄭月娥公佈，由四月一日起取消九國「禁飛令」，先讓香港...
2022-03-22
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英接力隊涉禁藥被DQ 蘇炳添等遞補奧運奪銅
國際田聯（IAAF）昨日確認，中國男子四乘一百米接力隊正式贏得奧運銅牌，亞洲飛人蘇炳添首次獲得奧運獎牌。由於國際體育仲裁法庭裁定，英國選手烏查違反興奮劑規則，英國隊被褫奪東京奧運銀牌成績，由加拿大補上...
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倘失敗意味第三次大戰開始 烏總統：準備與普京對話
俄軍入侵烏克蘭，戰火奪去不少平民的性命。烏總統澤連斯基促請俄羅斯盡快對話，相信談判可以結束戰爭，已準備好與俄國總統普京會晤，無論是任何形式或任何機會，只要促成與普京對話都嘗試。他警告，如這些嘗試失敗將...
2022-03-22
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二手屋苑錄低市價成交
二手市場減價沽貨趨普遍，部份成交更以低市價售出，據《星島地產網》報道，中原分行經理趙志賢表示，青衣灝景灣3座中層D室，面積658方呎，三房連套房間隔，最初開價1100萬，經雙方議價後降價100萬元，以...
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科技金融股受壓 杜指挫201點 鮑威爾談通脹 將加息對抗
市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾發言，美股早段偏軟。杜指早段跌159點，至34595點，跌幅為0.5%。標普指數跌0.3%，至4453點，納斯達克指數早段跌0.9%，至13765點。美國聯邦儲備局主席鮑威...
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《龍珠》入球獻去世祖父母 奧巴美揚「瞬移」斬馬
周日西甲國家打吡，巴塞隆拿作客大炒皇家馬德里4:0，終止各賽事交手五連敗的劣勢。其中巴塞鋒將奧巴美揚今仗就再做「皇馬殺手」，交出兩入球一助攻，而主帥沙維則成為首位以球員和主帥身份，於皇馬主場單場贏四球之人。特別是奧巴美揚攻入個人今仗第二球後，更拿出龍珠做出主角悟空的招牌「瞬間轉移」手勢，並許願以此入球獻給辭世的祖父母。今次的國家打吡，本來巴塞隆拿是不被看好的一方，皆因球隊各賽事近五次鬥皇家馬德里全敗。然而，巴塞周日卻重拾球隊於千禧年後大炒銀河艦隊的氣勢，作客贈後者四蛋，而巴塞取勝無疑跟奧巴美揚這個「皇馬剋星」有關。 這位加蓬射手今仗交出兩個入球和一次助攻的表現，至今職業...
2022-03-22
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率影帝影后名導打造多部猛片 英皇電影疫市豪擲逾15億開戲
英皇電影致力製作及發行高質素作品，今年繼續為影迷帶來多套雲集名導及影帝、影后級人馬的大製作猛片，當中包括梁朝偉、劉德華、阿Sa（蔡卓妍）合演的《金手指》；劉青雲主演的《神探大戰》，即將開拍的重點項目更...
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李一飄 - 釋出檢疫酒店房 迎接港人回家｜社論
今年初，外圍疫情嚴重，港府為「外防輸入」，向美、加、英、法、澳洲等九國實施熔斷機制，禁自當地民航飛機到港，至今多月，大批港人滯留外地，即使心急如焚，想回港團聚或處理工作，也大呼無奈。相關機制引起商界不...
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潘頓三W四P封王 蔡約翰莫雷拉中三元 浪漫勇士攻下打吡
昨日重頭戲肉當然係打吡大賽，結果沈廄「浪漫勇士」奪標，馬房另贏「同舟共濟」起孖，騎者田泰安則另贏東廄「時時歡呼」。不過，騎師王最終是勝出「日日型」、「有緣人」和「同舟共濟」的潘頓，另外還有兩場亞軍和兩...
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