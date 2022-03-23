■MC被爆在直播前詢問下身要否着褲。

ViuTV前晚起一連五晚，在網上公佈《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》年度獎項，包括：男歌手、女歌手、十大歌曲、樂隊、唱作歌手、組合及新人獎入圍名單，並將由樂迷分三個階段投票選出獎項得主。前晚公佈的新人獎入圍名單包括：MC（張天賦）、「肥仔」梁業、呂爵安（Edan）、石山街、張蔓姿、Mike（曾比特）、ANSONBEAN，楊樂文（Lokman）、P1X3L、Kerryta、193（郭嘉駿Manson（張進翹）及MC $oHo & KidNey等。各候選人在視像直播中拉票及致謝，期間主持人突然說見到肥仔的底褲，但肥仔力言是短褲。主持人又爆MC直播前曾問大家下身是否需要穿着如常，MC尷尬地說︰「我怕穿崩，所以特別着返條褲。」Edan則感謝公司及歌迷，更透露將於4月1日推出新歌。