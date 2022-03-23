哈里傳難頂梅根決離婚

英國哈里王子迎娶梅根後竟發展至脫離皇室，其後屢因錢財和身份問題隔空向皇室施壓，梅根亦頻亮相受訪大談皇室是非，不少人視她為「麻煩新抱」人辦。近日有傳哈里難忍梅根屢炒作家庭不和及醜聞，她和女家家人亦不和，麻煩多多，兩夫妻分歧擴大決定協議結束4年婚姻。哈里將搬回英國生活，一對子女則留美由梅根照顧，但兩人在截稿前未有開腔回應傳言。