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哈里傳難頂梅根決離婚

2022-03-23 列印
■哈里和梅根暫未回應離婚傳言。
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英國哈里王子迎娶梅根後竟發展至脫離皇室，其後屢因錢財和身份問題隔空向皇室施壓，梅根亦頻亮相受訪大談皇室是非，不少人視她為「麻煩新抱」人辦。

近日有傳哈里難忍梅根屢炒作家庭不和及醜聞，她和女家家人亦不和，麻煩多多，兩夫妻分歧擴大決定協議結束4年婚姻。哈里將搬回英國生活，一對子女則留美由梅根照顧，但兩人在截稿前未有開腔回應傳言。

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