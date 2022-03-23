鄭浩妍《魷魚2》有望「翻生」

韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫日前在美國接受訪問時透露，鄭浩妍演的「脫北者」雖然在劇中已離世，但有望演出第二季。黃東赫指第一季大部份角色已死，但會嘗試讓他們演出第二季，他說：「或者鄭浩妍有雙胞胎姊妹。」同場的鄭浩妍聞言笑稱：「我可以改變髮色，我去做一點整容手術吧！」黃東赫又指《魷魚2》會有更扣人心弦的「遊戲」，但他未開始寫劇本，具體細節仍在構思階段。