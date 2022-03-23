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姜麗文闖荷里活第一擊

2022-03-23 列印
■姜麗文謙稱是演小角色，並會全力以赴！
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秦沛女兒姜麗文年初勇奪TVB「飛躍進步女藝員」獎，演藝事業亦飛躍進步，成功打入美國荷里活演出劇集！她前日在社交網貼出新相，並以英文發文分享極為興奮的心情道：「我第一個荷里活角色，非常感謝我遇上的每一個機會。」

相中的姜麗文笑容燦爛，站在外景車前梯級，手執咖啡和劇本，標註地點為洛杉磯，不少網民亦留言祝賀和鼓勵她呢！

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