高空賣命拍《飛虎3》 吳卓羲歡迎菊梓喬 隨時上門拎物資

吳卓羲於新劇《飛虎3》演飛虎隊員高子樂有好大發揮，佢話有好多難忘場口。他憶述說：「有場追捕疑犯戲，我喺2樓停車場跳落貨車頂，除咗位置要夾得啱外，TVB個樓層仲係特別高，相等於4樓嘅高度，嗰朝7點幾化完妝，武指就話第一個鏡頭就要跳落去，我反應係講真定講笑呀？雖然武指話有替身，但佢補充一句話『但自己拍出嚟靚啲喎！』咁樣做唔做呀？至於另一場爬上10多層樓高嘅天秤做狙擊手，由於天秤係通窿嘅，加上拍攝時落緊雨，我驚到只可以向前望。」
乜都驚就冇人搵你
講起都驚，拍攝時當然更恐怖，阿Ron坦承：「驚都冇法，冇飯食仲驚呀！左揀右揀動作戲，人哋唔搵你咪變相冇飯食？所以《飛虎4》都有預埋我。」對於第8次跟黃宗澤（Bosco）合作，Ron笑言最緊要公司唔怕悶，「不過，如果下套戲講我同Bosco喺商場上大鬥法都幾吸引，仲可以偷懶，唔使打。」另外，他又讚姚子羚較之前進步好多，是個好演員；而蔡思貝就好聰明，理解能力好高。
有錢靚仔女仔怕怕
另外，問到緋聞女友菊梓喬（Hana）對他演技又有何評價？阿Ron笑晒口說：「佢話好好睇啩……唔係點樣講啫？佢憑乜批評我演技呀？！」Ron一講到Hana就口窒窒，記者笑佢好怕女方，Ron如小朋友般反駁，「我怕佢乜呀！」Ron又抵死說係Hana嘅fans，卻又被記者考起，唱唔出她的歌，仲死撐：「你叫返佢唱首我嘅歌，睇佢識唔識？」對於Hana冇否認兩人戀情，Ron同樣不置可否：「隨緣喇。」聽畢記者讚佢靚仔有錢冇得輸，Ron即有感而發，「有時有錢又靚仔仲慘，個女仔更加冇安全感，好多時會胡思亂想。」記者叫他畀啲誠意，他即說：「盡力啦！其實我好耐冇緋聞，咁嘅年紀仲花弗咩！唉……大家關注疫情先，關注吓超市有冇凍肉及消毒用品買，我呢啲花邊嘢放埋一邊，冇人想關注。」他又自爆家中添置咗大量抗疫物資，問到會否提供畀Hana？他風騷笑說：「隨時上嚟我屋企攞。」及後他即補多句：「Bosco、三哥苗僑偉，邊個嚟攞都得，我大把。」
採訪：方騫平
化妝：Marsha Ma 髮型：Ian Wong 助理：Nina Shum