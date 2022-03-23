高空賣命拍《飛虎3》 吳卓羲歡迎菊梓喬 隨時上門拎物資

高調捧場■去年除夕夜，菊梓喬獲緋聞男友吳卓羲高調帶同家人捧場睇跨年Show。

默認拍拖■當時追問吳卓羲係咪同菊梓喬拍拖？他未有否認。

驚住嚟拍■呢場跳樓戲吳卓羲拍足大半日，驚心動魄。

難度頗高■拍攝時要夾準位置，落點喺貨車頂真係有啲難度。

亡命飛車■呢個飛車場面，少啲氣力都唔掂。

「示愛」疑雲■去年9月2日係吳卓羲42歲生日，壽星於社交網Tag菊梓喬惹嚟「示愛」疑雲。

眉飛色舞■一提Hana，吳卓羲就忍唔住笑。

隱形筍盤■吳卓羲擁有7架名車等等各種資產，屬圈中筍盤。

爬上天秤■吳卓羲冒雨爬上10層樓高嘅天秤做狙擊手，坦言唔敢向下望。

畏高死頂■有啲畏高嘅吳卓羲，只想快啲拍完呢一幕。

演技獲讚■未能見蔡思貝最後一面呢場戲，吳卓羲喊到死去活來演技獲讚。

TVB劇集《飛虎3壯志英雄》劇情高潮迭起，劇中飛車、跳樓、肉搏、爬天秤等多個亡命動作，都由42歲的吳卓羲（Ron）親身上陣，相當賣命。手持40隻名錶、7架名車、3層figure博物館及逾半億物業嘅Ron接受《頭條日報》訪問時，坦言係驚住拍，但疫情下更驚冇飯食，所以o依家努力做嘢先，感情上未有好消息公佈，但又走漏少少口風，坦言屋企添置唔少抗疫物資，歡迎緋聞女友菊梓喬（Hana）隨時上去屋企拎嚟用。最新《東周刊》拍攝到Hana駕車到吳卓羲位於深井的寓所，疑似過夜享受二人世界，應該拎咗唔少物資喎。吳卓羲於新劇《飛虎3》演飛虎隊員高子樂有好大發揮，佢話有好多難忘場口。他憶述說：「有場追捕疑犯戲，我喺2樓停車場跳落貨車頂，除咗位置要夾得啱外，TVB個樓層仲係特別高，相等於4樓嘅高度，嗰朝7點幾化完妝，武指就話第一個鏡頭就要跳落去，我反應係講真定講笑呀？雖然武指話有替身，但佢補充一句話『但自己拍出嚟靚啲喎！』咁樣做唔做呀？至於另一場爬上10多層樓高嘅天秤做狙擊手，由於天秤係通窿嘅，加上拍攝時落緊雨，我驚到只可以向前望。」乜都驚就冇人搵你講起都驚，拍攝時當然更恐怖，阿Ron坦承：「驚都冇法，冇飯食仲驚呀！左揀右揀動作戲，人哋唔搵你咪變相冇飯食？所以《飛虎4》都有預埋我。」對於第8次跟黃宗澤（Bosco）合作，Ron笑言最緊要公司唔怕悶，「不過，如果下套戲講我同Bosco喺商場上大鬥法都幾吸引，仲可以偷懶，唔使打。」另外，他又讚姚子羚較之前進步好多，是個好演員；而蔡思貝就好聰明，理解能力好高。有錢靚仔女仔怕怕另外，問到緋聞女友菊梓喬（Hana）對他演技又有何評價？阿Ron笑晒口說：「佢話好好睇啩……唔係點樣講啫？佢憑乜批評我演技呀？！」Ron一講到Hana就口窒窒，記者笑佢好怕女方，Ron如小朋友般反駁，「我怕佢乜呀！」Ron又抵死說係Hana嘅fans，卻又被記者考起，唱唔出她的歌，仲死撐：「你叫返佢唱首我嘅歌，睇佢識唔識？」對於Hana冇否認兩人戀情，Ron同樣不置可否：「隨緣喇。」聽畢記者讚佢靚仔有錢冇得輸，Ron即有感而發，「有時有錢又靚仔仲慘，個女仔更加冇安全感，好多時會胡思亂想。」記者叫他畀啲誠意，他即說：「盡力啦！其實我好耐冇緋聞，咁嘅年紀仲花弗咩！唉……大家關注疫情先，關注吓超市有冇凍肉及消毒用品買，我呢啲花邊嘢放埋一邊，冇人想關注。」他又自爆家中添置咗大量抗疫物資，問到會否提供畀Hana？他風騷笑說：「隨時上嚟我屋企攞。」及後他即補多句：「Bosco、三哥苗僑偉，邊個嚟攞都得，我大把。」採訪：方騫平化妝：Marsha Ma 髮型：Ian Wong 助理：Nina Shum